Археология. Философский самолет

С началом войны в Украине Россию покинули десятки тысяч ученых, специалистов, людей творческих профессий. Сто лет спустя после «философского парохода» из России улетает «философский самолет». Что означает эта эмиграция для российской науки и культуры?
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