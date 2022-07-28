Обвиняемый в краже деталей с "самолёта Судного дня" получил 4 года колонии

Суд в Таганроге приговорил к четырём годам колонии строгого режима местного жителя Жору Хачунца по делу о краже деталей с самолёта Ил-80, известного как "самолет Судного дня". Гособвинение просило для таганрожца наказание в виде четырёх с половиной лет колонии. Хачунц вину не признал.

По версии прокуратуры, в декабре 2020 года Жора Хачунц вместе с неустановленными лицами через аварийную дверь проник на борт самолета, демонтировал детали и украл их.

Ил-80 проходил плановые работы на аэродром Таганрог-Южный. Один из сотрудников Таганрогского авиационного научно-технического комплекса им. Бериева в ходе осмотра обнаружил пропажу деталей.

Жена Хачунца рассказывала, что её супруга задержали в декабре 2020 года за вождение без водительского удостоверения. Через несколько дней полицейские сообщили, что подозревают Хачунца в краже.

Хачунц занимался ремонтом автомобилей. Его жена утверждает, что к заводу, на аэродроме которого стоял самолёт, её супруг не имел никакого отношения. Она также сообщила, что некоторых знакомых Хачунца допрашивали с помощью полиграфа.

"Самолет Судного дня" – воздушный пункт стратегического управления предназначен для применения в условиях оперативного развёртывания войск, отсутствия наземной инфраструктуры и в случае её выхода из строя – например, в результате ядерного удара. Всего на вооружение в России было принято четыре Ил-80. Их планируется заменить новыми командными пунктами на базе самолётов Ил-96.

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