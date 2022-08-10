У бывшего редактора Первого канала Овсянниковой проходит обыск

У бывшего редактора Первого канала Марины Овсянниковой проходит обыск. Об этом она сама рассказала "ОВД-Инфо".

Как сообщил её адвокат Дмитрий Захватов , выехавший на место обыска, сотрудники правоохранительных органов отказались дожидаться его приезда и вломились в дом. По его словам, обыск проходит по статье о "публичном распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах России".

Овсянникова стала известна в марте после антивоенной акции в прямом эфире программы "Время", в которой она работала. Тогда она вышла с антивоенным плакатом в кадр, когда ведущая читала новости.

Суд оштрафовал Марину Овсянникову на 30 тысяч рублей, признав виновной в "организации либо проведении публичного мероприятия без подачи уведомления".

В июле суд обязал журналистку выплатить 50 тысяч рублей из-за речи у Басманного суда во время избрания меры пресечения политику Илье Яшину. Её признали виновной в дискредитации армии. Тогда Овсянникова назвала войну "самым ужасным преступлением XXI века".

8 августа суд оштрафовал Овсянникову еще на 40 тысяч рублей по делу о дискредитации армии за пост в фейсбуке.