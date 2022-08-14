Зеленский призывал ввести санкции против атомной отрасли России

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем субботнем видеообращении призывал ввести санкции против атомной отрасли России.

"Каждый день пребывания российского контингента на территории Запорожской атомной станции и соседних районах настолько увеличивает радиационную угрозу для Европы, что даже в пиковые моменты противостояния во времена холодной войны такого не было", - сказал Зеленский.

Украинский инженер, который работает на станции, в разговоре c Би-би-си сказал, что российские солдаты разместили там военную технику и заминировали машинные залы ядерных реакторов. По словам работника АЭС, наибольший риск создают обстрелы линий электропередач. Это прямой путь к ядерной аварии, говорит инженер.

Запорожская атомная станция была захвачена российской армией еще в первые дни войны. В последнее время участились обстрелы станции. Украинские власти обвиняют в них Россию. Москва утверждает, что АЭС обстреливают украинские военные.

В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) на прошлой неделе заявили, что АЭС вышла из-под контроля. Аналитики американского Института изучения войны сообщают, что Россия использует захваченную атомную станцию, чтобы сыграть на страхе Западе перед ядерной катастрофой.

Россия обвинения отвергает. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг Запорожской АЭС заявил, что представители МАГАТЭ должны посетить станцию. При этом Небензя не поддержал предложение о создании демилитаризованной зоны вокруг атомной станции. По его словам, Россия защищает АЭС в том числе от возможных терактов.

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