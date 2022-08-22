Бывший главный внештатный психиатр-нарколог российского Минздрава Евгений Брюн приобрел скандальную известность как человек, лоббировавший повальное тестирование россиян на наркотики и алкоголизм. В своих многочисленных выступлениях и интервью Брюн объяснял свои инициативы заботой об общественном здоровье. На самом деле у него была и другая мотивация.

В 2019 году Радио Свобода в результате расследования установило, что Брюн имел коммерческий интерес в продвижении массового тестирования на алкоголизм, который выражался сотнями миллионов рублей. Спустя почти три года, 21 августа 2022 года главный внештатный нарколог Минздрава (которого спешно освободили от этой должности) был арестован по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Речь в деле идет именно про махинации с тестами на алкоголизм, о которых мы писали в нашем расследовании.

Гроза школьников

Уже десять лет имя Евгения Брюна заставляет ежиться многих российских школьников и их родителей. Именно с его подачи в России было введено ежегодное тестирование на наркотики учеников старших классов. Закон, вступивший в силу осенью 2013 года, подразумевает добровольное тестирование – как сетовал сам Брюн, пользуясь этим, от анализа отказываются большинство учеников и их родителей. Хотя Брюн настаивал в интервью, что результаты анализа будут известны только врачу, школьнику и его родителям и "не повлияют на социальный статус ребенка", опасения школьников можно понять. Еще перед вступлением в силу новый закон критиковали правозащитники, эксперты и даже некоторые депутаты. Критики сомневались, что в российских реалиях будет соблюдаться добровольность анализа и удастся сохранить конфиденциальность его результатов. Кроме того, некоторые указывали, что массовое тестирование принесет огромную прибыль поставщикам тест-систем.

Несмотря на критику, сам Евгений Брюн настаивал на том, что тестирование нужно только расширять. Выступая в 2012 году перед Владимиром Путиным на заседании Координационного совета при Президенте РФ по реализации нацстратегии действий в интересах детей, Брюн намекнул, что анализ на наркотики хорошо бы сделать всеобщим. Аргументируя свою идею, главный нарколог рассказал российскому президенту историю о наркомане, греющем ложку с героином у крекинговой печи на нефтеперерабатывающем заводе.

До всеобщего тестирования всех россиян на наркотики дело не дошло, но от школьников Евгений Брюн так и не отстал. В 2016 году он предложил сделать анализ учеников на наркотики принудительным. Идею поддержали в СПЧ, но в новый закон она пока так и не вылилась – хотя соответствующие поправки в Госдуме планировали обсудить уже в этом году. Теперь инициатива может выдохнуться, ведь ее главный лоббист лишился своего поста и арестован по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.

Арест Евгения Брюна тоже связан с тестированием – но не на наркотики, а на "хронический алкоголизм". Заняв пост главного нарколога России, Брюн начал активно лоббировать не только наркотическое тестирование, но и широкое использование нового типа анализа крови, который способен выявлять хроническую алкогольную зависимость. Как и в случае с тестированием на наркотики, Брюн старался добиться, чтобы этот тест применялся как можно более массово.

"Какая-то чушь"

Осенью 2019 года российский Минздрав собирался существенно изменить правила медицинского осмотра для получения водительских прав. В список обязательных справок хотели включить "тест на хронический алкоголизм", или CDT-тест, особый анализ крови. Накануне предполагаемого введения новых требований, 21 ноября, в наркологические клиники по всей России выстроились огромные очереди из желающих получить справку по старым правилам – и по старым ценам. Если обычная справка о том, что обратившийся не состоит на наркологическом учете, обходилась в несколько сотен рублей, то стоимость дополнительного анализа крови составляла на порядок больше – около 5 тысяч рублей.

В тот же день Владимир Путин, узнав, как утверждается, о ситуации "из СМИ", назвал приказ Минздрава "какой-то чушью". Вступление нового приказа в силу сначала было отложено на лето 2020 года, потом – на начало 2021 года. Из документа тем временем исчезла формулировка об обязательном проведении CDT-теста. В окончательном варианте документа врач имеет право направить пациента на дополнительный анализ в случае обнаружения "симптомов и синдромов заболевания (состояния), являющегося медицинским противопоказанием к управлению транспортными средствами". Наделавшая столько шума инициатива Минздрава была похоронена.

В ноябре 2019 года, когда о фактической отмене приказа речь еще не шла – лишь его вступление в силу было перенесено, – Радио Свобода провело расследование, которое показало, что за новыми правилами медицинского осмотра стоит главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн. Как нам удалось выяснить из данных государственных закупок и реестра юридических лиц, целая сеть компаний, связанных с Брюном, де-факто монополизировала российский рынок приборов для проведения CDT-анализа и реактивов для него.

Идея использовать анализ так называемых карбогидрат-дефицитных трансферринов, особых белков крови (они и называются сокращенно CDT) в качестве маркера хронического алкоголизма была предложена еще в 1960-е годы. Этот тест нельзя назвать однозначным – повышенное содержание CDT в крови может быть следствием не только злоупотребления спиртным, но и других причин. Кроме того, не существует единой нормы содержания CDT в крови здорового человека, она как минимум отличается в разных популяциях. Тем не менее, в середине 2000-х были созданы дорогостоящие приборы для проведения этого теста, а сам анализ стал ограниченно применяться в разных странах. Примерно тогда же, по данным Радио Свобода, CDT-тестом впервые заинтересовался и Евгений Брюн, возглавлявший крупнейшую московскую государственную наркологическую клинику, Московский научно-практический центр наркологии. В конце 2000-х в России был единственный прибор для проведения теста – это был аппарат французской фирмы Sebia, который стоял в помещении российского поставщика медицинского оборудования, фирмы "Галлен". Брюн использовал этот прибор, чтобы исследовать анализы собственных пациентов – и, по-видимому, остался доволен новой технологией. Уже в 2011 году CDT-тест попал в рекомендации московского здравоохранения, а в 2015-м – и в федеральный приказ. Брюн к этому моменту тоже успел получить федеральную должность, став главным внештатным психиатром-наркологом Минздрава.

Приказ Минздрава 2015 года обязал все российские государственные наркологические больницы закупить хотя бы один прибор для проведения CDT-анализа и проводить тестирование пациентов с его помощью не реже раза в три месяца. В следующие несколько лет клиники по всей России закупили аппараты для проведения теста и реактивы к ним на сотни миллионов рублей. Как Радио Свобода удалось установить по данным госзакупок, в абсолютном большинстве случаев это были приборы того же самого французского производителя Sebia (хотя в мире существует несколько аналогов, в том числе более дешевых). Более того, нам удалось обнаружить сеть из 13 российских компаний, связанных между собой общими учредителями, директорами и юридическими адресами, которые почти во всех случаях выступали поставщиками оборудования и реактивов для государственных клиник. Эта сеть тесно связана с Владимиром Якушевым, вице-президентом возглавляемых Евгением Брюном общественных организаций – " Ассоциация наркологов России " и " Российская наркотическая лига ". Некоторые из входящих в сеть 13 компаний были зарегистрированы по тем же адресам, что и эти общественные организации.

С 2014 года российские медицинские учреждения закупили оборудования и реактивы у связанной с Брюном сети компаний почти на 600 миллионов рублей, чистая прибыль сети составила около 250 миллионов. Введение новых правил медицинского осмотра для получения водительских прав значительно увеличило бы потребности наркологических клиник и в аппаратах для CDT-тестирования, и в реактивах – по нашим подсчетам, обороты сети поставщиков могли вырасти до миллиарда рублей ежегодно.

Однако инициатива Минздрава, которая могла озолотить сеть связанных между собой компаний, а вместе с ними, возможно, и Евгения Брюна, в итоге была спущена на тормозах. А 21 августа 2022 года Брюн и Владимир Якушев были арестованы по подозрению в мошенничестве. Якушев признал свою вину и сотрудничает со следствием. Евгений Брюн вину не признал. Оба фигуранта отправлены под домашний арест.

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Работая над расследованием о махинациях с CDT-тестами, Радио Свобода обратило внимание, что как минимум часть из 13 компаний, входивших в сеть поставщиков оборудования, занимаются также производством тест-систем для анализов на наркотики – вроде тех, которые используются для тестирования школьников по пролоббированному Евгением Брюном закону. Мы не изучали соответствующие госзакупки и не можем однозначно утверждать, что и за инициативами бывшего главного нарколога по тестированию школьников на наркотики стоял финансовый интерес.