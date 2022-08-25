На активиста из Томска завели два дела за один пост

Томского активиста Леонида Рыбакова оштрафовали за пост в поддержку украинских военных в социальной сети "ВКонтакте". Суд обвинил его в возбуждении ненависти. За эту же публикацию на Рыбакова уже заведено уголовное дело об экстремизме. Об этом Рыбаков сообщил Сибирь.Реалии.

В среду, 24 августа, активист в сопровождении полицейских приехал в прокуратуру, где на него составили протокол об административном правонарушении. Через два часа суд вынес решение о штрафе в десять тысяч рублей. При этом о прекращении уголовного дела Рыбакову не сообщали.

"Я объяснил им, что этим постом уже занимается ФСБ. Мне сказали, что в этом посте два состава – административный и уголовный. Ни в одном кодексе, ни в одном законе, ни в одной конституции нельзя человека наказывать дважды за одно и то же деяние", – сказал Рыбаков.

В середине июня в отношении Рыбакова возбудили уголовное дело о призывах к экстремизму, ему грозит до пяти лет колонии. Активист рассказал, что написал пост в состоянии аффекта, поскольку в тот день убили его друзей в Харькове.