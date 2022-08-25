На активиста из Томска завели два дела за один пост

Томского активиста Леонида Рыбакова оштрафовали за пост в поддержку украинских военных в социальной сети "ВКонтакте". Суд обвинил его в возбуждении ненависти. За эту же публикацию на Рыбакова уже заведено уголовное дело об экстремизме. Об этом Рыбаков сообщил Сибирь.Реалии.
В среду, 24 августа, активист в сопровождении полицейских приехал в прокуратуру, где на него составили протокол об административном правонарушении. Через два часа суд вынес решение о штрафе в десять тысяч рублей. При этом о прекращении уголовного дела Рыбакову не сообщали.
"Я объяснил им, что этим постом уже занимается ФСБ. Мне сказали, что в этом посте два состава – административный и уголовный. Ни в одном кодексе, ни в одном законе, ни в одной конституции нельзя человека наказывать дважды за одно и то же деяние", – сказал Рыбаков.
В середине июня в отношении Рыбакова возбудили уголовное дело о призывах к экстремизму, ему грозит до пяти лет колонии. Активист рассказал, что написал пост в состоянии аффекта, поскольку в тот день убили его друзей в Харькове.
- В апреле 2022 года Рыбакова оштрафовали на 45 тысяч рублей за участие в антивоенном митинге в Томске и ещё на 40 тысяч рублей за вывешенный в окне его квартиры флаг Украины и плакат с надписью "Россия без Путина". Всего с начала года сумма штрафов по разным делам в отношении Рыбакова превысила 100 тысяч рублей. Платить их он отказывается из принципа.
- В интервью Сибирь.Реалии активист тогда говорил, что всегда выступал за мир и против войны. "Я долго жил в Украине, проходил военную службу в многострадальном Харькове. У меня там осталось много друзей, которые сидят в подвалах под обстрелами и рассказывают, что происходит, это страшно", – рассказывал он.
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