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Юрий Шевчук обжаловал решение по делу о "дискредитации" армии

Юрий Шевчук, 16 февраля 2019 года

Защита лидера группы ДДТ Юрия Шевчука подала жалобу на решение Советского районного суда Уфы, который назначил музыканту административный штраф по делу о "дискредитации" армии России. Об этом сообщает глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков.

16 августа Юрия Шевчука оштрафовали на 50 тысяч рублей из-за фразы "Родина – это не жопа президента, которую надо мусолить и целовать. Родина – это бабушка нищая на вокзале, продающая картошку". Такое заявление Шевчук сделал во время своего выступления в Уфе.

В мотивировочной части решения суда говорилось, что Юрий Шевчук, задавая вопросы во время выступления в Уфе, "призывал зрителей давать оценку событиям, происходящих на Украине, побуждал сомневаться относительно целей нахождения ВС РФ при осуществлении специальной военной операции".

Адвокат Шевчука попросил Верховный суд Башкортостана отменить решение районного суда и прекратить производство по этому делу.

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