Через Тайваньский пролив после перерыва прошли корабли США

Два американских корабля прошли через Тайваньский пролив впервые после визита на остров в начале августа спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, сообщает Reuters.

Представители США заявили, что крейсеры прошли через международную зону, не входя в территориальные воды каких-либо прибрежных государств. Проход крейсеров демонстрирует приверженность США принципу открытости в Индо-Тихоокеанском регионе, уверяет Вашингтон.

Минобороны Тайваня передало, что корабли следовали на юг, и тайваньские вооруженные силы следили, чтобы их движение прошло без каких-либо происшествий.

Представители китайской армии заявили, что войска КНР приведены в состояние повышенной боевой готовности и пресекут любую провокацию в любое время.