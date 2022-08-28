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Через Тайваньский пролив после перерыва прошли корабли США

Корабль США в Тайваньском проливе, 28 августа 2022 года

Два американских корабля прошли через Тайваньский пролив впервые после визита на остров в начале августа спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, сообщает Reuters.

Представители США заявили, что крейсеры прошли через международную зону, не входя в территориальные воды каких-либо прибрежных государств. Проход крейсеров демонстрирует приверженность США принципу открытости в Индо-Тихоокеанском регионе, уверяет Вашингтон.

Минобороны Тайваня передало, что корабли следовали на юг, и тайваньские вооруженные силы следили, чтобы их движение прошло без каких-либо происшествий.

Представители китайской армии заявили, что войска КНР приведены в состояние повышенной боевой готовности и пресекут любую провокацию в любое время.

  • Ранее корабли ВМС США регулярно проходили через Тайваньский пролив, вызывая недовольство КНР. Пекин утверждает, что американские военные нарушают границы Китая.
  • Соединенные Штаты не имеют официальных дипломатических отношений с Тайванем, но могут предоставлять острову средства для самообороны.
  • Китай считает остров своей территорией и не исключал применения силы для установления контроля над Тайванем.
  • Тайвань заявляет, что КНР никогда не управляла островом и поэтому не может иметь на него претензий.

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