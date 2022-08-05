Китай введёт санкции против Нэнси Пелоси и членов её семьи

Министерство иностранных дел Китая введёт санкции против спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на ведомство.

Такое решение Китай принял после того, как 2 августа Пелоси в составе делегации Конгресса США посетила Тайвань. Она стала самым высокопоставленным американским политиком, прилетевшим на остров за последние 25 лет. Китайский МИД предупреждал, что Пекин расценит визит как подрыв своего суверенитета, и пригрозил Вашингтону серьёзными последствиями.

Ограничительные меры также будут приняты в отношении ближайших родственников Пелоси. В прошлом году аналогичные санкции были введены против бывшего госсекретаря США Майка Помпео. Он призывал признать Тайвань "свободной и суверенной страной".

МИД КНР также объявил, что Китай приостанавливает диалог с США на уровне региональных военных командований. Кроме того, будут отменены все встречи с представителями Соединенных Штатов в рамках механизма обеспечения безопасности на море и рабочие встречи с представителями американского Минобороны.

После визита Пелоси Китай начал военные учения с боевыми стрельбами в шести акваториях вокруг Тайваня. Как пишет The Guardian, некоторые зоны, в которых будут проходить учения, пересекаются с территориальными водами Тайваня и находятся вблизи ключевых морских портов.