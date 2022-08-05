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Китай введёт санкции против Нэнси Пелоси и членов её семьи

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси

Министерство иностранных дел Китая введёт санкции против спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на ведомство.

Такое решение Китай принял после того, как 2 августа Пелоси в составе делегации Конгресса США посетила Тайвань. Она стала самым высокопоставленным американским политиком, прилетевшим на остров за последние 25 лет. Китайский МИД предупреждал, что Пекин расценит визит как подрыв своего суверенитета, и пригрозил Вашингтону серьёзными последствиями.

Ограничительные меры также будут приняты в отношении ближайших родственников Пелоси. В прошлом году аналогичные санкции были введены против бывшего госсекретаря США Майка Помпео. Он призывал признать Тайвань "свободной и суверенной страной".

МИД КНР также объявил, что Китай приостанавливает диалог с США на уровне региональных военных командований. Кроме того, будут отменены все встречи с представителями Соединенных Штатов в рамках механизма обеспечения безопасности на море и рабочие встречи с представителями американского Минобороны.

После визита Пелоси Китай начал военные учения с боевыми стрельбами в шести акваториях вокруг Тайваня. Как пишет The Guardian, некоторые зоны, в которых будут проходить учения, пересекаются с территориальными водами Тайваня и находятся вблизи ключевых морских портов.

  • Власти Китая считают Тайвань своей территорией и декларируют намерение воссоединиться с ней. США не признают Тайвань независимым государством, как и большая часть стран ООН, но выступают резко против угроз Китая силой присоединить остров.
  • Ранее Китай ввёл торговые ограничения и санкции против самого Тайваня. Был приостановлен импорт с острова цитрусовых растений, а также двух видов рыб. Дисциплинарные меры также были введены в отношении "Тайваньского фонда за демократию" и "Фонда международного сотрудничества и развития". По мнению властей КНР, они под видом "демократии" занимаются сепаратистской деятельностью.

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