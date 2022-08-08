Китай объявил о новых военных учениях возле Тайваня

Китай объявил о новых военных учениях в воздушном пространстве и акваториях вокруг Тайваня. Предыдущие учения в знак протеста против визита на остров делегации США планово закончились накануне, в воскресенье.
В ходе объявленных учений будут отрабатываться противолодочные и штурмовые операции в море, сообщило китайское военное командование. Их продолжительность и точное место пока неизвестны, однако Тайвань уже ослабил ограничения на полёты возле площадок предыдущих китайских манёвров.
Завершившиеся в воскресенье, 7 августа, военные учения Китая проводились в знак протеста против визита на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в составе американской делегации. Учения стали крупнейшими в истории современного Китая.
Во время учений китайские военные корабли, истребители и беспилотники маневрировали вокруг острова и даже ненадолго пересекли неофициальную границу с Тайванем. Также Китай заявил о "нанесении точечных ударов" по Тайваньскому проливу, отметив, что "ожидаемые результаты были достигнуты".
В ответ Тайвань обвинил Китай в "репетиции атаки" на остров. Министерство обороны Тайваня заявило, что направило самолёты и суда, чтобы отреагировать "соответствующим образом".
- Накануне предыдущих учений китайский МИД предупреждал, что Пекин расценит визит Пелоси как подрыв своего суверенитета, и пригрозил Вашингтону серьёзными последствиями.
- Власти Китая считают Тайвань своей территорией и декларируют намерение воссоединиться с ней. США не признают Тайвань независимым государством, как и большая часть стран ООН, однако выступают резко против угроз Китая присоединить остров силой.
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