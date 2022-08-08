Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Китай объявил о новых военных учениях возле Тайваня

Военные учения Китая около Тайваня, июль 2022 года

Китай объявил о новых военных учениях в воздушном пространстве и акваториях вокруг Тайваня. Предыдущие учения в знак протеста против визита на остров делегации США планово закончились накануне, в воскресенье.

В ходе объявленных учений будут отрабатываться противолодочные и штурмовые операции в море, сообщило китайское военное командование. Их продолжительность и точное место пока неизвестны, однако Тайвань уже ослабил ограничения на полёты возле площадок предыдущих китайских манёвров.

Завершившиеся в воскресенье, 7 августа, военные учения Китая проводились в знак протеста против визита на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в составе американской делегации. Учения стали крупнейшими в истории современного Китая.

Во время учений китайские военные корабли, истребители и беспилотники маневрировали вокруг острова и даже ненадолго пересекли неофициальную границу с Тайванем. Также Китай заявил о "нанесении точечных ударов" по Тайваньскому проливу, отметив, что "ожидаемые результаты были достигнуты".

В ответ Тайвань обвинил Китай в "репетиции атаки" на остров. Министерство обороны Тайваня заявило, что направило самолёты и суда, чтобы отреагировать "соответствующим образом".

  • Накануне предыдущих учений китайский МИД предупреждал, что Пекин расценит визит Пелоси как подрыв своего суверенитета, и пригрозил Вашингтону серьёзными последствиями.
  • Власти Китая считают Тайвань своей территорией и декларируют намерение воссоединиться с ней. США не признают Тайвань независимым государством, как и большая часть стран ООН, однако выступают резко против угроз Китая присоединить остров силой.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG