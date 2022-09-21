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Археология

Археология. Россия: жесткая посадка

Археология. Россия: жесткая посадка
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Археология. Россия: жесткая посадка

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В условиях войны и санкций российские авиационная и космическая отрасли переживают глубокий кризис. Потеряет ли Россия статус авиационной и космической державы навсегда?

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