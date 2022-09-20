Логика "парового котла". Как доехать до Европы и, главное, зачем

С 19 сентября Польша и страны Балтии перестали пускать на свою территорию граждан России с туристическими шенгенскими визами, вне зависимости от того, какая страна эти визы выдала. Один из самых доступных способов попасть в Европу – автобусом или "частником" до Риги, а оттуда одним из европейских "лоукостеров" до конечной точки назначения – для абсолютного большинства россиян закрылся. Прямого авиасообщения между Европой и Россией после начала войны не существует, а лететь через Турцию получается примерно в три раза дороже.

Впрочем, и получить разрешение на посещение большинства европейских стран без веских на то оснований стало совсем непросто. Несмотря на то что Брюссель не последовал призывам вообще перестать выдавать шенгенские визы гражданам России, с 12 сентября Евросоюз в одностороннем порядке бессрочно приостановил соглашение об упрощенном визовом режиме. С этого момента получить разрешение на въезд в одну из стран Шенгенского соглашения стало делом долгим, дорогим и чрезвычайно сложным.

Доказать легальность денег, которые поступают гражданам Российской Федерации, практически невозможно

Причем даже после представления всех необходимых документов у заявителя нет никакой гарантии, что визу в российский паспорт ему поставят. Даже те, у кого есть формальные основания для въезда в Европу: работа, учеба, недвижимость в собственности, сталкиваются с серьезными проблемами при получении или продлении видов на жительство. Совсем прекратили давать туристические визы россиянам Чехия и все страны Балтии.

Так что, если учесть, что карты российских банков в Европе не работают, на европейском направлении российской туристической отрасли можно поставить большой и жирный крест. Жизнь тех, кто пытается в Европе спасаться от развязанной Путиным войны, тоже сопряжена с серьезными проблемами. После отмены соглашений об обмене налоговой информацией россиянам практически перестали открывать счета в европейских банках. Доказать легальность денег, которые поступают гражданам Российской Федерации, практически невозможно.

И в этих интернет-банках поступления из-за "железного занавеса" не приветствуются

Да банкам это и не нужно. Проще отказать потенциально "токсичным" клиентам, чем потом долго и нудно разбираться с регулятором, объясняя каждую подозрительную операцию. Можно, конечно, попытаться оформить себе подключенную к одной из международных платежных систем карту Wise или Revolut. Но если делать это из России, можно нарваться на отказ. К тому же и в этих интернет-банках поступления из-за "железного занавеса" не приветствуются.

На практике это означает, что жить в Европе, продолжая удаленно работать в России, довольно сложно. Для получения денег нужно искать резидента с европейским счетом, которому надо совершать какие-то платежи в России, договариваться, платить за него, а потом получать деньги внутри Европы. Найти кого-то, кому такие операции надо совершать на регулярной основе, – большая удача. Но без этого жить в одной из стран Евросоюза, продолжая удаленно работать в России, скорее всего, не получится.

Это же относится к перспективе сдавать свою московскую или петербургскую квартиру и снимать на эти деньги жилье в Риге или Праге. О том же, чтобы продать российскую недвижимость с прицелом что-то купить в Европе, лучше сразу забыть. Даже если каким-то чудом получится конвертировать в евро вырученные от продажи рубли и вывезти их за пределы России, легализовать их будет практически невозможно.

Статус беженца – штука чрезвычайно неприятная, связанная с многочисленными проверками и ограничениями

Обсуждать (и уж тем более осуждать) действия европейцев, у которых нет ни желания, ни ресурсов разбираться, кто из россиян пытается спасти себя и детей от промывания мозгов, мобилизации и потенциальной "уголовки" по одной из новых политических статей, кто пытается легализовать наворованное, а кто просто соскучился по немецкому пиву, испанскому хамону и венской опере, так же бессмысленно, как пытаться остановить Путина одиночными пикетами. Нежелание видеть у себя россиян после многочисленных военных преступлений, которые совершила российская армия за последние семь месяцев, вполне объяснимо.

Те, кто выступает против войны и кому на родине грозит уголовное преследование, могут попросить политического убежища. Статус беженца – штука чрезвычайно неприятная, связанная с многочисленными проверками и ограничениями, но это в любом случае лучше российской тюрьмы. Для остальных Европа сейчас не самое лучшее место. И тем, кто больше не в состоянии делить страну с пропутинским большинством, лучше это понимать заранее.