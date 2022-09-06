Цены с потолка. Смогут ли развитые страны лишить Россию сверхдоходов

Министры финансов "Большой семерки" в пятницу, 2 сентября, договорились об установлении потолка цен на российскую нефть. На каком именно уровне планируется установить границу, пока не решили, но мера эта начнет действовать с 5 декабря. А с 5 февраля 2023 года аналогичное ограничение будет установлено и на российские нефтепродукты. Финансирование и страхование грузоперевозок, которые не будут отвечать вводимым ограничениям, станет невозможно. По крайней мере, теми финансовыми и страховыми компаниями, которые не захотят попасть под вторичные международные санкции.

Позже глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что потолок цен необходимо ввести не только на российскую нефть, но и на трубопроводный газ "Газпрома". С этой идеей согласился министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.

Действия развитых стран приведут лишь к дестабилизации нефтяного рынка

Российский вице-премьер Александр Новак, курирующий в правительстве энергетический сектор, незамедлительно отреагировал на эту новость. Он заявил, что Россия перестанет поставлять свою нефть и нефтепродукты компаниям и странам, которые присоединятся к ограничению цен. По его словам, действия развитых стран приведут лишь к дестабилизации нефтяного рынка, создадут угрозу мировой энергетической безопасности. В конечном итоге, по его словам, расплачиваться за это придется европейским и американским потребителям.

По сути, речь идет о жестком противостоянии, в котором каждая из сторон надеется, что противник дрогнет первым. Развитые страны исходят из того, что российские компании никуда не денутся и будут торговать энергоносителями на тех условиях, которые им предложат. Это позволит сбить цены на энергоносители, снизить остроту накрывающего Европу энергетического кризиса и лишить Путина изрядной части денег, необходимых для финансирования войны.

План развитых стран будет успешным при условии, что к нему присоединятся и другие страны – Китай и Индия

В России активно продвигается обратный сценарий. Поставки в Европу полностью прекратятся, это взвинтит цены и сделает чрезвычайно прибыльным экспорт – пусть и со значительной скидкой – в Китай, Индию и другие "дружественные страны". А если сильно повезет, дефицит энергоресурсов и высокие цены на тепло и электроэнергию спровоцируют политические кризисы в ряде европейских стран, и к власти там придут политики, более склонные к компромиссам с Кремлем.

Скорее всего, как это обычно и бывает, ни один из сценариев в чистом виде так и не реализуется. Канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что план развитых стран будет успешным при условии, что к нему присоединятся и другие страны – те же Китай и Индия.

Тут уж Россия действительно никуда не денется

Российская же стратегия целиком и полностью строится на том, что этого не произойдет ни при каких обстоятельствах. И это, на мой взгляд, большая ошибка. Записывать кого-то в "друзья", которые готовы поступиться своими экономическими интересами исключительно ради того, чтобы поддержать Путина в его противостоянии с Западом, глупо. До настоящего времени так называемые дружественные страны в торговле с Россией ориентировались на то, чтобы извлечь максимальную прибыль и при этом в минимальной степени рисковать попасть под "вторичные санкции" Запада. Когда же речь идет о покупке российской нефти, ее готовы брать на треть дешевле той цены, которая складывается на рынке для других стран, не нападавших в последнее время на своих соседей.

Сохранить подобное конкурентное преимущество Индия и Китай, конечно, не против. Но на практике это может вылиться в то, что они будут требовать скидку к "потолочной" цене Евросоюза. И тут уж Россия действительно никуда не денется. Придется либо "терять лицо" и продавать энергоносители в Европу, либо делать хорошую мину при плохой игре, отдавая "друзьям" нефть и газ по себестоимости, а то и ниже.

Зиму они переживут без дефицита, даже если "Газпром" полностью остановит все свои западные трубопроводы

Совсем отказаться от продажи на экспорт энергоносителей Россия едва ли может себе позволить. Денег в бюджете уже не хватает, а расходы только растут. По результатам июля нефтегазовые доходы упали на 22 с половиной процента, а несырьевой сектор принес в казну и вовсе на 30 процентов меньше, чем в июле 2021 года. Зато расходы выросли на 14 с половиной процентов. В результате только за июль "дыра" в государственных финансах составила 892 миллиарда рублей.

Так что попытки дестабилизировать мировой рынок энергоносителей, чтобы взвинтить цены хотя бы к мартовским 130 долларам за баррель Brent, при которых Urals можно было бы продавать по 80-90 долларов, продиктованы жесткой экономической необходимостью, а не просто умозрительными геостратегическими построениями.

Вот только эти попытки оборачиваются полным крахом. Североморская смесь Brent упала в цене ниже 100 долларов за баррель, и, судя по настроениям на рынке, возвращаться обратно пока не собирается. С газом тоже все идет совсем не по плану. Полная остановка на так называемые профилактические работы "Северного потока – 1" не привела к привычной уже панике и взлету цен. Все произошло с точностью до наоборот. За неделю с небольшим котировки рухнули на треть – с 3 500 долларов за тысячу кубометров до 2 200 долларов. И все потому, что к 1 сентября европейцы умудрились заполнить свои подземные хранилища на 80 процентов. И это означает, что зиму они переживут без дефицита, даже если "Газпром" полностью остановит все свои западные трубопроводы.

Кредиты подорожают, и это скажется как на людях, так и на бизнесе

Все это позволяет высоко оценить шансы развитых стран удержать ситуацию на энергетических рынках под контролем и лишить таки Путина значительной части доходов от торговли сырьем. Последствия для россиян будут весьма неприятными. Вместо избытка валюты, который загнал курс доллара к 60 рублям, страну ждет дефицит. Денег на то, чтобы обеспечивать "параллельный импорт" и гражданской продукции, и комплектующих для военных производств, не будет.

Столкнувшись с выбором, кого принести в жертву, правительство, можно не сомневаться, сделает его отнюдь не в пользу населения. Российскую национальную валюту ждет ослабление, если не обвальная девальвация. Министерство финансов и экспортеры первое время будут счастливы. Но инфляция начнет расти, и удержать ее в установленных рамках Банку России будет непросто. Серия снижения ставок сменится повышением. Кредиты подорожают, и это скажется как на людях, так и на бизнесе. Одним словом, кризис.