Прощание с курсом. Как жить в России без валютной биржи

Банк России прорабатывает варианты на случай прекращения торгов долларом и валютами других "недружественных" стран на Московской бирже. Это произойдет, если США введут санкции в отношении самой Мосбиржи и входящего в ее структуру Национального клирингового центра.

Как заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, он предупредил главу Министерства иностранных дел Сергея Лаврова – если российские власти попытаются присоединить украинские территории, американцы предпримут против Москвы новые "значительные меры". Референдумы о присоединении к России на оккупированных территориях предварительно намечены на сентябрь. Поэтому у Центробанка остается не так много времени, чтобы придумать, как выходить из положения.

Если эти счета будут заморожены, торговать валютой на бирже станет невозможно

Национальный клиринговый центр (НКЦ) осуществляет все расчеты между участниками торгов на Московской бирже. Он обслуживает и фондовую, и срочную, и валютную секцию биржи. По разным оценкам, на счетах НКЦ в иностранных банках хранятся клиентские средства на сумму от 30 до 50 миллиардов долларов. Если эти счета будут заморожены, торговать валютой на бирже станет невозможно.

Попытаться спасти клиентские деньги, конечно, можно. Более того, по информации "Ведомостей", крупные брокеры с подачи ЦБ уже вводят комиссии на хранение валюты на брокерских счетах, а то и вовсе вводят ограничение на их использование. Причем, делается это в конечном итоге в интересах самих клиентов – их мягко мотивируют продать валюту или отозвать ее с биржи, чтобы минимизировать потери.

Но сути дела это не меняет. Площадка, на которой экспортеры продавали валютную выручку, а импортеры и Министерство финансов России покупали доллары и евро, может быть парализована. И это чревато последствиями не только для российских внешнеторговых операций. Именно в ходе торгов на Московской бирже определяется курс рубля к доллару. А от него зависят и основные параметры бюджета, и цены на импортные автомобили и электронику, и общий уровень инфляции в России и еще многое другое.

Вот ЦБ и обсуждает с участниками рынка, как жить дальше в случае введения международных санкций

Теоретически у НКЦ есть экстренный регламент на случай невозможности проводить торги в той или иной валюте. Он предусматривает возможность замены валюты исполнения обязательств по сделкам, остановку зачисления и списания этой валюты со счетов, а также прекращение ее использования в качестве гарантийного обеспечения. Курс такой валюты остается индикативным, фактически привязанным к тому курсу, который сложился в последний день торгов.

Понятно, что этот регламент нацелен на то, чтобы предотвратить хаос и фактически "заморозить" ситуацию. Действовать он может от силы неделю-другую. При этом полноценно функционировать валютный рынок не будет. Вот ЦБ и обсуждает с участниками рынка, как жить дальше в случае введения международных санкций против НЦД и Мосбиржи.

Брать на себя ответственность за волюнтаристское назначение официального курса Эльвира Набиуллина и ее заместители не хотят. Да и не очень могут. Поскольку вместе с определением курса им придется еще и обеспечивать валютообменные операции для экспортеров и импортеров. А заниматься этим Банк России при всем желании не очень-то и может. Его валютные счета давно заблокированы, так что никакие операции с валютами "недружественных" стран ни для себя, ни для кого бы то ни было еще ЦБ проводить не в состоянии.

Мы получим десяток монополистов, которые будут определять курс, исходя из своих представлений о "прекрасном"

В качестве запасного варианта рассматривается создание российского аналога торговой системы Bloomberg – межбанковской информационной площадки, где крупные банки могли бы выставлять свои курсы покупки и продажи валют и заключать сделки. Понятно, что по сравнению даже с нынешними, сильно потерявшими в объемах биржевыми торгами валютой, это будет гигантский шаг назад. Вместо рынка, теоретически открытого для всех желающих, мы получим десяток монополистов, которые будут определять курс, исходя из своих представлений о "прекрасном", и которым гораздо проще будет договариваться о "приемлемых" значениях как между собой, так и с правительством или крупными компаниями-экспортерами.

Впрочем, дело даже не в этом. Предполагается, что маркетмейкерами, то есть структурами, допущенными к выставлению котировок в задуманной Центробанком системе, будут крупнейшие российские банки. Вот только и они – как и сам Банк России – либо уже находятся под международными санкциями, либо в любой момент могут стать новыми фигурантами санкционных списков. Так что котировки-то они выставлять теоретически могут, а вот проводить операции в интересах своих клиентов – не очень.

У Банка России совсем немного времени, чтобы ответить на все эти вопросы

Придется Набиуллиной сотоварищи придумывать какую-то другую систему курсообразования. Например, полностью переориентироваться на китайский юань, и уже исходя из курса юаня к рублю пересчитывать курсы всех остальных валют, включая доллар, ориентируясь на официальные цифры Народного банка Китая. Кто и по какому курсу будет покупать валюту у экспортеров, где импортеры смогут покупать доллары и евро – остается загадкой. И у Банка России совсем немного времени, чтобы ответить на все эти вопросы.