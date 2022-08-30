Битва за слабый рубль. Как России тратить нефтяные сверхдоходы

Аналитики Банка России в последних числах августа опубликовали на сайте регулятора аналитическую записку "Модификация бюджетного правила: от консерватизма к мягкости". В ней разбирается инициатива Министерства финансов вернуть систему изъятия части нефтяных сверхдоходов в Фонд национального благосостояния (ФНБ) или любую другую правительственную "кубышку" в периоды, когда нефть дорогая – чтобы иметь возможность в "тощие годы" пользоваться накопленными резервами.

С целесообразностью самого подхода, который позволяет сгладить последствия колебаний нефтяных цен на экономику, в Центробанке не спорят. Более того, с пониманием относятся и к стремлению финансового ведомства хранить образующиеся в экономике "лишние" деньги в иностранной валюте, поскольку это позволяет сгладить еще и колебания курса рубля и сделать более предсказуемой инфляцию и прочие макроэкономические показатели. Вопросы вызывает лишь "цена отсечения", выше которой доходы от продажи нефти становятся "сверхдоходами".

В отличие от действовавшего до войны рубежа на уровне 40 долларов за баррель в ценах 2017 года (каждый год планка повышалась на размер официальной инфляции) ведомство Антона Силуанова предлагает сдвинуть ее до 60 долларов за баррель. Кроме того, Минфин хочет ввести в бюджетное правило еще один показатель – объем добычи, который предлагается установить на уровне 9 с половиной миллионов баррелей в сутки.

Определенная логика в этом есть. Имея количество и цену, правительство получит совершенно конкретную сумму денег, откладывая в резервы все, что сверху, либо распечатывая "кубышку", когда доходы ниже. Причем неважно, по какой причине – из-за сокращения добычи или из-за падения цен. Однако именно предлагаемые подчиненными Силуанова цифры вызвали недоумение в Банке России.

Российские нефтяные компании из-за санкций вынуждены предоставлять покупателям скидку

Для мирного времени цена в 60 долларов за баррель вполне сгодилась бы. Из-за накрывшей мир инфляции цены подскочили на все. Выросла и себестоимость добычи на американских сланцевых месторождениях. Она-то как раз и приблизилась к тем самым 60 долларам. Беда лишь в том, что российские нефтяные компании из-за санкций вынуждены предоставлять покупателям скидку в 30–35 долларов за баррель, получая при нынешних 100 долларах за бочку Brent 65–70 долларов за свой Urals.

Понятно, что если Brent подешевеет до 60 долларов, таким большим дисконт не будет. Но совсем он не исчезнет. В ЦБ считают, что он сократится до 20 долларов. Так что в средне- и долгосрочной перспективе предложенная Минфином модель, скорее всего, приведет лишь к более или менее быстрому "проеданию" резервов. Не к такому быстрому, как совсем уж без бюджетного правила, но все же.

С уровнем добычи Минфин тоже излишне оптимистичен. Еще до 2025 года 9 с половиной миллионов баррелей в сутки в теории выглядят вполне адекватными (да и то при условии, что из-за санкций российским нефтяникам не придется резко снижать добычу). Но уже к 2030 году российские месторождения будут давать по 8 с половиной миллионов баррелей. Так что цена отсечения при таком уровне добычи должна быть выше 67 долларов в нынешних ценах. Все эти подсчеты и стали причиной упрека со стороны аналитиков ЦБ в излишней "мягкости" предлагаемых Минфином параметров.

Министр финансов оценил потери бюджета от падения доллара на каждые 10 рублей примерно в триллион

Думаю, не ошибусь, если стану утверждать, что ни пополнение правительственных резервов, ни средне- и долгосрочные перспективы, ни даже легальный способ быстренько потратить накопленные в ФНБ деньги главу Минфина Антона Силуанова в данный момент не сильно интересуют. Тем более что значительная часть резервов, хранившихся в "твердых" валютах, заморожена, а еще более существенная их часть "вложена" так, что продаже не подлежит. Например, в контрольный пакет государственного Сбера, с которым правительство не расстанется, даже если пенсии платить будет нечем.

Главная "головная боль" Силуанова – слишком низкий курс американского доллара, из-за которого страдают как экспортеры (в том числе и нефтяники), так и бюджет. Главная цель всей затеи с бюджетным правилом проста и незамысловата: потратить немного денег на валютные интервенции, поднять курс доллара на 10–15 (а еще лучше 20) рублей, чтобы потом каждая проданная "бочка" нефти приносила на 700–1000 рублей больше. А если повезет, то и на 1500. На съезде РСПП министр финансов оценил потери бюджета от падения доллара на каждые 10 рублей примерно в триллион. За эти триллионы и борьба.

Вот только никакой гарантии, что вся эта затея выгорит и покупки Минфином валюты сдвинут рубль достаточно сильно, а главное – надолго, нет. Именно поэтому против нового бюджетного правила выступает глава Министерства экономического развития Максим Решетников. Он боится, что часть доходов бюджета Силуанов потратит на валютные интервенции (вместо того чтобы выделить их на поддержку национальной экономики), а на курс это существенно не повлияет. Так что деньги будут потрачены впустую.

Последнее для российского Минфина тоже весьма непросто в силу действующих международных санкций

Это главное, но не единственное слабое место активно продвигаемой Силуановым затеи. Не меньше вопросов вызывают планы покупать на "сверхдоходы" не "токсичные фантики", вроде долларов или евро, а "мягкие" валюты. Например, китайские юани, индийские рупии или турецкие лиры. Для того чтобы вся конструкция приобрела устойчивость, придется либо торговать нефтью за те же юани, рупии и лиры и "цены отсечения" в бюджетном правиле указывать в них же, либо страховаться на международных рынках от обвала всех "мягких" валют. Последнее для российского Минфина тоже весьма непросто в силу действующих международных санкций.

Так что со стороны Антон Силуанов, который всегда славился осторожностью и консервативным подходом, сейчас выглядит как отчаявшийся спекулянт, спустивший значительную часть капитала, но готовый на последнюю ставку. Чтобы отыграться. Обычно в 9 случаях из 10 (если не в 99 из 100) это заканчивается полным крахом.