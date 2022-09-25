В Дагестане на акции против мобилизации полиция стреляет в воздух

В кумыкском селе Эндирей Хасавюртовского района Дагестана местные жители вышли на стихийный протест против мобилизации. Судя по опубликованным в сети видео, участие в нем принимают более ста человек, есть сообщения о перекрытии трассы. Полиция стреляет в воздух, протестующие не расходятся, сообщает Кавказ.Реалии.

Издание "Черновик" со ссылкой на республиканские информационные ресурсы сообщает, что в Эндирее в рамках мобилизации призвали 110 человек, в том числе тех, кто недавно вернулся из армии. В МВД по Дагестану на просьбу "Черновика" о комментарии не ответили.

Частичная мобилизация в России началась 21 сентября. Власти заявили о планах набрать в армию 300 тысяч резервистов, которые прошли службу и имеют опыт участия в боевых действиях.