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В Дагестане на акции против мобилизации полиция стреляет в воздух

Село Эндирей, Дагестан

В кумыкском селе Эндирей Хасавюртовского района Дагестана местные жители вышли на стихийный протест против мобилизации. Судя по опубликованным в сети видео, участие в нем принимают более ста человек, есть сообщения о перекрытии трассы. Полиция стреляет в воздух, протестующие не расходятся, сообщает Кавказ.Реалии.

Издание "Черновик" со ссылкой на республиканские информационные ресурсы сообщает, что в Эндирее в рамках мобилизации призвали 110 человек, в том числе тех, кто недавно вернулся из армии. В МВД по Дагестану на просьбу "Черновика" о комментарии не ответили.

Частичная мобилизация в России началась 21 сентября. Власти заявили о планах набрать в армию 300 тысяч резервистов, которые прошли службу и имеют опыт участия в боевых действиях.

  • Ранее в Бабаюртовском районе Дагестана протестующие против мобилизации перекрыли федеральную трассу. В городе Баксан в Кабардино-Балкарии местные жители собрались на стихийный митинг против мобилизации – на площадь перед администрацией вышли несколько десятков человек.
  • Из регионов юга России и Северного Кавказа поступают сообщения о нарушении закона при проведении мобилизации граждан на войну в Украине. В частности, в Дагестане в мобилизационные пункты доставляют многодетных отцов несовершеннолетних детей, мужчин без боевого и армейского опыта, рядовых старше 35 лет.

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