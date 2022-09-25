Полиция в Якутии разогнала женскую акцию против мобилизации

Полиция задержала несколько участников стихийной антивоенной акции на центральной площади Якутска, сообщает издание SakhaDay.

Акцию против мобилизации устроили несколько сотен женщин. Они скандировали "Нет войне!" и другие лозунги.

Полицейские уговаривали собравшихся разойтись, но затем отошли в сторону, чтобы позволить женщинам провести традиционный якутский круговой танец. В какой-то момент сотрудники полиции оказались в центре хоровода.

Через некоторое время начались задержания. В отдельных случаях полиция действовала агрессивно, заставляя людей уйти с площади. Когда несколько десятков митингующих были задержаны, митинг прекратился.

По сообщению Общественной палаты Якутии, на площади Орджоникидзе должен был пройти обряд осуохай – благословение матерей на возвращение живыми мужей и сыновей.

Указ президента России о частичной мобилизации вступил в силу 21 сентября. Как заявил министр обороны России Сергей Шойгу, на военную службу планируется призвать 300 тысяч резервистов.

В России проходят акции против мобилизации, активное участие в которых принимают женщины. По последним данным, на антивоенных протестах задержано более двух тысяч человек.

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