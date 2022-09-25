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Полиция в Якутии разогнала женскую акцию против мобилизации

Акция против мобилизации в Якутске, 25 сентября 2022 года

Полиция задержала несколько участников стихийной антивоенной акции на центральной площади Якутска, сообщает издание SakhaDay.

Акцию против мобилизации устроили несколько сотен женщин. Они скандировали "Нет войне!" и другие лозунги.

Полицейские уговаривали собравшихся разойтись, но затем отошли в сторону, чтобы позволить женщинам провести традиционный якутский круговой танец. В какой-то момент сотрудники полиции оказались в центре хоровода.

Через некоторое время начались задержания. В отдельных случаях полиция действовала агрессивно, заставляя людей уйти с площади. Когда несколько десятков митингующих были задержаны, митинг прекратился.

По сообщению Общественной палаты Якутии, на площади Орджоникидзе должен был пройти обряд осуохай – благословение матерей на возвращение живыми мужей и сыновей.

  • Указ президента России о частичной мобилизации вступил в силу 21 сентября. Как заявил министр обороны России Сергей Шойгу, на военную службу планируется призвать 300 тысяч резервистов.
  • В России проходят акции против мобилизации, активное участие в которых принимают женщины. По последним данным, на антивоенных протестах задержано более двух тысяч человек.

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