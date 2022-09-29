Долина смерти. Мобилизованных бросили в заснеженном поле

Мобилизованных из Пермского края везли в "учебку" более 600 километров – только для того, чтобы просить в заснеженном поле без палаток и сухпайков.

Ранним утром в паблике "ЧП Березники" в социальной сети "ВКонтакте" было опубликовано видео, на котором мобилизованные мужчины разводят костры в частично заснеженном поле. Автор видео рассказывает, что мобилизованных выгрузили из автобуса не довезя до учебного центра, в котором они должны пройти обучение перед отправкой в Украину. Около 8 утра 29 сентября мужчин высадили из автобуса в поле, предупредив, что им придется ночевать в нем с вещами.

В комментариях к видео упоминается, что мобилизованных привезли в учебный центр в Елани – речь о 473-м общевойсковом учебном центре в Свердловской области (в/ч 31612). По данным сервиса Яндекс.Погода, максимальная дневная температура в Елани в четверг достигла 3 градусов тепла, ночью ожидается до минус 7 градусов.

Радио Свобода удалось точно геолоцировать место, где снято видео – это дорога, разделяющая территорию учебного центра и лесистую низину у реки Пышма – на ней и высадили мобилизованных. В комментариях в сервисе Wikimapia утверждается, что среди военнослужащих эта низина известна как "долина смерти".

Радио Свобода связалось с несколькими родственницами оказавшихся в "долине смерти" мобилизованных. Одна из них сообщила, что автор видео – анестезиолог-реаниматолог из роддома Березников Дмитрий Секарин. Вот полная расшифровка того, что Секарин говорит в видео:

"Вот так вот ребята. Мы, мобилизованные люди, приехали в поле. Выгрузили.. Ни**я [ничего] нет. Жгем костер. Потихоньку разбираем вон... Разговаривает с вами старший лейтенант медицинской службы запаса, призвали по мобилизации. Никто не ждет. Вот так вот сумки стоят, майданы. Очередь из автобусов. Обещали к завтрашнему утру. Даже палатку с печкой не дали. Ну а че тебе в поле? И пофиг. Автобус уехал. Никто никому не нужен. Сухпая не было. Подъемных не было. Ничего не было. Как стадо баранов загнали. Сами мобилизовываемся потихонечку. Выбираем старших, организовываем, чтобы группа. Все".

Одна из родственниц мобилизованных рассказала Радио Свобода, что людей высадили из автобуса около 8 утра 29 сентября, всего в поле собралось порядка 60 человек, как из Березников, так и из других областей. По словам собеседницы РС, "главный" ушел в часть "за какими-то печатями", при этом мобилизованным сказали, что им придется оставаться в поле с вещами "примерно два дня". Она добавила, что мобилизованным не дали возможности закупить свое снаряжения, "в чем были, в том и загрузили", поэтому многие оказались в поле при околонулевой температуре в сравнительно легкой городской одежде. Собеседница Радио Свобода утверждает, что только из одного Пермского края в учебный центр в Елани уже три дня ежедневно уходят 15-18 полностью заполненных автобусов, она слышала, что в одном из них мобилизованному пришлось ехать всю дорогу лежа в проходе (расстояние от Березников до Елани – около 700 километров).

В соцсетях можно найти и другие фотографии, которые мобилизованные выкладывают из этого учебного центра. На них видно, что некоторых резервистов разместили прямо в актовом зале.

На других фотографиях из 473-го общевойскового учебного центра, сделанных за последнюю неделю, видно, что для мобилизованных даже пришлось разбивать палаточный лагерь на территории войсковой части.

Судя по комментариям к видео, родственники оказавшихся в поле людей пытались передать о них информацию в военную прокуратуру и губернатору Пермского края Дмитрию Манохину. Коммерсант-Прикамье цитирует комментарий пресс-службы губернатора: "Представители краевых властей общались с командиром части, который не подтверждает данную информацию. В случае если будет доказано несоответствие данной информации действительности, правоохранительные органы вправе привлечь данный паблик за распространение фейков о вооруженных силах".

Поднятый шум все-таки помог. Около 15 часов по местному времени, то есть спустя 7 часов после того, как мобилизованных высадили из автобуса, собеседница Радио Свобода сообщила, что благодаря поднятому "кипишу", людей начали распределять по казармам.

Проблемы с мобилизованными есть не только в регионах, но и в "элитной" Таманской дивизии

Это далеко не первый случай, когда мобилизованные россияне жалуются на плохие условия содержания и отсутствие подготовки перед отправкой на фронт (хотя родственники мобилизованных из Березников говорят, что им обещали как минимум 2 недели тренировок перед отправлением в Украину).

Два дня назад, 27 сентября в социальных сетях было опубликовано видеообращение мобилизованного мужчины, автор которого утверждает, что мобилизованным вместе с ним официально заявили, что "отправят в Херсон" без всякой подготовки уже через два дня. В ролике упоминается 1-й танковый полк. Радио Свобода удалось установить, что видео снято на плацу воинской части в поселке Калининец Московской области, где расквартирована 2-я гвардейская Таманская мотопехотная дивизия, соответственно, речь идет о 1-м танковом полке именно этого подразделения.

Радио Свобода смогло связаться с автором ролика – им оказался 29-летний москвич. После того, как видеообращение широко разошлось в социальных сетях, его автор написал, что "ситуация кардинально изменилась, надеюсь, в лучшую сторону".

Мы обнаружили фотографии и записи в социальных сетях еще нескольких мобилизованных, оказавшихся в той же воинской части в Калининце. "Вот уже 3 день спим на земле/на полу. Казармы переполнены. Матрасов, кроватей не хватает. Снаряжение никакое. Одного уже забрали с воспалением. Помыть и почистить зубы негде. Всем ***** [все равно]. Никаких учений, ничего. Через 3 дня сказали уезжаем в Донецк. Тем у кого нет касок, командир посоветовал достать их там", – написал один из солдат.

Собеседница Радио Свобода из Березников рассказала: в Пермском крае ожидают, что мобилизация будет завершена уже в пятницу или субботу из за нехватки обмундирования и мест для размещения мобилизованных. Накануне власти Белгородской области сообщили, что Министерство обороны сократило число жителей региона подлежащих мобилизации. О причинах этого решения не сообщалось.