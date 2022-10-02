Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

В Латвии прошли выборы в Сейм, лидирует партия "Новое единство"

Явка на выборах превысила 59% избирателей

В Латвии 1 октября прошли выборы в Сейм - парламент страны. Идёт подсчёт голосов, обработано уже около 90% бюллетеней. На данный момент в первой тройке - партии "Новое единство", "Союз зелёных и крестьян" и "Объединённый список".

"Новое единство", набравшее более 18% голосов избирателей - правоцентристская партия, её возглавляет нынешний премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш. Она лидировала по представительству и в прошлом Сейме. Однако быть единственной правящей партией даже при примерно 20% голосов она не сможет и должна будет сформировать коалицию с другими партиями, прошедшими пятипроцентный барьер.

Как пишет Delfi, в разных регионах результаты голосования различаются. Особенно - в Риге и Латгалии, где большой удельный вес русскоязычных граждан. В Латгалии на первом месте - партия "Стабильность!", руководство которой состоит в основном из русскоязычных латвийцев. "Стабильность!" выступает за уменьшение зависимости Латвии от Евросоюза вплоть до выхода из него и предоставление права голоса на выборах негражданам Латвии, проживающим в стране. Данные по столице Латвии Риге, где голосует больше всего граждан, традиционно считаются последними и будут объявлены, предположительно, около полудня.

В понедельник, 3 октября, президент Латвии Эгилс Левитс встретится с представителями всех партий, избранных в Сейм. Ему предстоит назвать следующего премьер-министра и поручить ему сформировать новый кабинет министров.

  • Сейм - парламент Латвии - является однопалатным и состоит из 100 депутатов. По данным ЦИК страны, за них голосует 1 542 407 человек на более 1 тыс. избирательных участках в стране и за рубежом. Явка на выборах превысила 59%.
  • После начала российского военного вторжения в Украину Латвия присоединилась к санкциям Евросоюза против России и Беларуси. В стране прекращена трансляция российских государственных телеканалов. В Риге снесён 84-метровый памятник советским воинам-освободителям: свой советский период латвийцы считают периодом оккупации. Латвия заявила о приостановке выдачи гражданам России и Беларуси видов на жительство, ограничении продления уже существующих ВНЖ, запрете им въезда в Латвию по шенгенским визам за исключением ряда гуманитарных обстоятельств.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG