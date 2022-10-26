Дума разрешила мобилизацию граждан с непогашенной судимостью

Госдума в среду приняла поправки в законодательство, позволяющие привлекать к мобилизации граждан, имеющих непогашенную судимость по тяжким уголовным статьям, сообщает Интерфакс. Ранее принимать их на военную службу в рамках мобилизации было запрещено.

Согласно поправок, теперь от мобилизации будут отстранены только граждане, совершившие преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, террористические акты, организацию незаконного вооружённого формирования, шпионаж и ещё несколько видов преступлений.

Кроме того, поправки касаются порядка прохождения альтернативной гражданской службы: те, кто проходит такую службу в организациях вооружённых сил, в качестве гражданского персонала, в случае мобилизации остаются на своих должностях. Те же, кто служит в гражданских организациях, могут быть переведены в военные в качестве гражданского персонала.

Поправки одобрены во втором чтении.

Сегодня же Дума приняла во втором чтении законопроект, закрепляющий статус добровольческих военных формирований. Они будут приравнены к регулярным войскам, их участники - к военнослужащим-контрактникам.