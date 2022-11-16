Археология. Призрак Трампа

Промежуточные выборы в США и скромные успехи республиканцев ставят вопрос о будущем политическом курсе Белого Дома. Сохранится поддержка Украины? Возможно ли в 2024 году возвращение Дональда Трампа?
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