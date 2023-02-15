Археология. Союз изгоев

За год войны в Украине и международной изоляции Россия сильно сблизилась с Ираном. Строит ли Россия у себя «иранскую модель», и как она использует иранский опыт жизни под санкциями?
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