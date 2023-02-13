Pussy Riot отказались выступать на одной сцене с Анной Нетребко 

Панк-группа Pussy Riot отказалась выступать на традиционном Международном майском фестивале в немецком городе Висбаден из-за заявленного участия в нём российской оперной певицы Анны Нетребко. Таким образом группа выразила солидарность с украинскими музыкантами, которые объявили об отмене своего выступления ранее, и тоже из-за присутствия на фестивале Нетребко.
Изначально в мероприятии планировалось участие хора Национальной оперы Украины и украинского Национального симфонического оркестра. Однако после того, как на фестиваль пригласили и российскую оперную певицу, организаторы форума получили официальные письма от гендиректора Национальной оперы Украины Петра Чуприны и от министра культуры страны Александра Ткаченко. В них говорилось, что украинская сторона не потерпит никакого сотрудничества с людьми, представляющими российскую культуру, а также никаких мероприятий, в которых она представлена. Такие же письма были отправлены министру культуры Германии Клаудии Рот.
В ответ Рот заявила, что понимает позицию Украины, но предостерегает от бойкота российской культуры в целом. Она посоветовала украинским артистам самостоятельно решать, выступать им на фестивале или нет. Руководство Гессенского государственного театра Висбадена также заявило, что поддержка Украины не может означать осуждения всей российской культуры и исключения российских артистов только по критерию их происхождения, и что такое "неприемлемо в свободной стране".
Позже представитель Гессенского государственного театра Уве Эрик объявил, что украинцев на фестивале заменят Pussy Riot.
- Народная артистка России, оперная певица Анна Нетребко - одна из наиболее востребованных сопрано в мире. Она живёт в Вене, где является ведущей солисткой Венской оперы. В России Нетребко в 2012 году была зарегистрирована как доверенное лицо Владимира Путина в его предвыборной кампании. Она поддерживала действия сепаратистов в Донбассе в 2014 году.
- После начала полномасштабного военного вторжения России в Украину в феврале 2022 года отношения с Анной Нетребко разорвал театр Metropolitan Opera. В заявлении театра говорилось, что они не будут восстановлены, пока Россия не прекратит войну и не возместит Украине причинённый ущерб. Сама Нетребко заявила, что осуждает войну, однако остаётся патриоткой России и её культуры. Она подчеркнула, что "хочет остаться человеком" и культурным деятелем, даже если для этого понадобится "усидеть на двух стульях".
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