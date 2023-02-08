В Италии отменили концерты пианиста Мацуева, поддерживающего Путина

Руководство международного фестиваля Pianistico отменило концерты в городах Бергамо и Брешиа в Италии российского пианиста Дениса Мацуева, который публично поддерживает политику российских властей. Об этом сообщается на сайте фестиваля.
Ранее активисты организации Arts Against Aggression обратились к мэрам этих городов с требованием отменить концерты, а посол Украины в Италии Ярослав Мельник отправил мэрам официальное письмо с аналогичной просьбой.
В интернете появилась петиция, под которой подписались более 1000 человек. "Из сострадания к украинскому народу, с которым мы ощущаем себя как никогда соседями, мы попросили руководство Международного фестиваля Pianistico в Брешиа и Бергамо отменить концерты Дениса Мацуева", - говорится в ответном письме мэров Брешиа и Бергамо.
Кроме того, активисты добиваются отмены концерта оперной певицы Анны Нетребко в театре Петрарки в Ареццо. Его перенесли с 7 на 17 февраля из-за болезни Нетребко. После начала войны в Украине у Анны Нетребко возникли сложности с организацией концертов в Европе и США, поскольку ранее она фотографировалась с флагом Новороссии и была доверенным лицом президента Путина. В феврале 2022 года Нетребко заявила, что осуждает войну, однако остаётся патриоткой России и её культуры. Она подчеркнула, что "хочет остаться человеком" и культурным деятелем, даже если для этого понадобится "усидеть на двух стульях".
- Денис Мацуев в 2014 году подписался под открытым письмом в поддержку аннексии Крыма. Впоследствии он неоднократно высказывался с одобрением политики Владимира Путина, в том числе в отношении Украины, входил в инициативную группу по выдвижению Путина кандидатом на президентские выборы 2018 года и в рабочую группу по подготовке поправок к Конституции России. После начала полномасштабной войны в Украине швейцарский Фонд Сергея Рахманинова исключил Мацуева из своего совета. В Латвии Мацуев вместе с рядом других прокремлёвски настроенных российских деятелей культуры объявлен персоной нон грата.
- В ноябре концертный зал Konzerthaus в Вене отменил назначенный на 16 февраля концерт Дениса Мацуева, который публично поддерживает российские власти.
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