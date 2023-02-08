В Италии отменили концерты пианиста Мацуева, поддерживающего Путина

Руководство международного фестиваля Pianistico отменило концерты в городах Бергамо и Брешиа в Италии российского пианиста Дениса Мацуева, который публично поддерживает политику российских властей. Об этом сообщается на сайте фестиваля.

Ранее активисты организации Arts Against Aggression обратились к мэрам этих городов с требованием отменить концерты, а посол Украины в Италии Ярослав Мельник отправил мэрам официальное письмо с аналогичной просьбой.

В интернете появилась петиция, под которой подписались более 1000 человек. "Из сострадания к украинскому народу, с которым мы ощущаем себя как никогда соседями, мы попросили руководство Международного фестиваля Pianistico в Брешиа и Бергамо отменить концерты Дениса Мацуева", - говорится в ответном письме мэров Брешиа и Бергамо.

Кроме того, активисты добиваются отмены концерта оперной певицы Анны Нетребко в театре Петрарки в Ареццо. Его перенесли с 7 на 17 февраля из-за болезни Нетребко. После начала войны в Украине у Анны Нетребко возникли сложности с организацией концертов в Европе и США, поскольку ранее она фотографировалась с флагом Новороссии и была доверенным лицом президента Путина. В феврале 2022 года Нетребко заявила, что осуждает войну, однако остаётся патриоткой России и её культуры. Она подчеркнула, что "хочет остаться человеком" и культурным деятелем, даже если для этого понадобится "усидеть на двух стульях".