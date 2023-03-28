США поддержали идею "гибридного трибунала" по Украине для России

Вашингтон поддерживает создание специального трибунала для судебного преследования виновных в агрессии против Украины. Об этом заявила посол по вопросам глобального уголовного правосудия Госдепартамента США Бет ван Шаак.
Во время выступления на конференции "Нюрнбергские принципы" дипломат отметила, что самой эффективной моделью для привлечения обвиняемых к ответственности было бы создание "гибридного трибнала" – международного суда, основанного на правовой системе Украины, но включающего некоторые международные элементы.
По словам ван Шаак, украинские официальные лица изучают как эту гибридную модель, так и более самостоятельный международный институт, которому потребуется финансирование и поддержка ООН. Вместе с тем Генассамблее может не хватить голосов для создания самостоятельного института.
Киев ранее критиковал проект "гибридного трибунала". Украинские власти опасаются, что такой суд не даст гарантий снятия иммунитета с представителей Москвы – в том числе с президента России Владимира Путина.
- Международный уголовный суд подозревает Путина и Львову-Белову в совершении военных преступлений – насильственных депортациях и перемещении населения, в частности детей, с занятых территорий Украины. Международное право может расценивать это как геноцид. МУС отмечает, что существуют разумные основания считать, что Путин несёт личную ответственность за предполагаемые преступления.
- Россия не признаёт юрисдикцию Международного уголовного суда и не участвует в его работе. Москва не является участником Римского статута, определяющего действия суда, с 2016 года.
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