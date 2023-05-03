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Археология. Россия в сербском зеркале

Археология. Россия в сербском зеркале
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Археология. Россия в сербском зеркале

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Через четверть века после войны в Косово и бомбардировок НАТО Сербия так и не нашла свой путь в Европу. Что общего в судьбе двух славянских народов, и ждут ли Россию десятилетия ресентимента? Гости программы - Игор Новакович, Максим Саморуков и Наталья Ищенко

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