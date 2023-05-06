"Количество профессиональных убийц в российских силовых структурах будет расти"

“Команда против пыток” – правозащитная организация, которая занимается общественными расследованиями жалоб на применение пыток, – пытается призвать к ответу полицейского, напавшего на москвичку Инну Оленич за высказывания, критикующие войну в Украине.

Инна работает шеф-поваром, специализируется на приготовлении веганской еды. В октябре 2022 года она обсуждала с приятелем войну во дворе дома. Их разговор услышали охранники и вызвали полицию.

После начала войны избиения активистов стали постоянным явлением

“Мы не можем отнести дело Оленич к категории дел, связанных с антивоенным активизмом. Она оказалась в ситуации бытового конфликта, но имеющего отношения к проявлению антивоенной позиции. Инна относит себя к пацифисткам, и она испытывает определенные переживания, связанные с СВО. Инну с другом задержали и отправили в ОМВД России по Лосиноостровскому району Москвы. Молодого человека почти сразу поместили в камеру, а Инну держали в коридоре, где оперативный дежурный пытался досмотреть ее сумку. Девушка попыталась забрать свои вещи, но полицейский повалил ее на пол. Он сел на Инну сверху и принялся надевать наручники. Когда полицейский поднял Инну, все ее лицо было в крови, и на полу была лужа крови. Все это зафиксировала видеокамера. У Инны после этого был сильнейший шок: она задыхалась, по лицу текла кровь, а полицейский как ни в чем не бывало продолжил осмотр. Всю ночь наша доверительница провела в камере, и никто ей не оказал медицинскую помощь. Медицинское освидетельствование показало, что Инне сломали несколько передних зубов верхней челюсти”, – сообщила Радио Свобода юристка "Команды против пыток" Ксения Евстафьева.

После начала войны с Украиной поведение полицейских по отношению к людям с антивоенными взглядами стало безумно жестоким

Количество профессиональных убийц в силовых структурах будет расти

Российские правозащитники много лет говорят о незаконном применении силы со стороны полиции по отношению к политическим и гражданским активистам. После начала войны с Украиной избиения задержанных антивоенных активистов и людей, высказывающих антивоенную позицию, стали постоянным явлением. По данным мониторинга политических преследований российского негосударственного правозащитного проекта "ОВД-Инфо" , как минимум, 32 фигуранта “антивоенного дела” подверглись пыткам и насилию только в апреле этого года. В прошлом году, через два месяца после начала войны с Украиной сотрудники "ОВД-Инфо" составили обращение о насилии над женщинами во время антивоенных акций. “С 24 февраля практически каждый день в России в разных формах проходили антивоенные протесты. По всей стране зафиксированы более 15 000 административных арестов, из них 44% задержанных — женщины. Во время крупных протестов зимой 2021 года, вызванных попыткой отравления и последующим арестом Алексея Навального, женщины составляли только 25% задержанных.Случаи полицейской жестокости распространены. Есть сообщения о применении силы против протестующих на антивоенных акциях, как минимум в 32 отделах полиции в девяти городах России. Не менее чем в 39 случаях задержанные сообщали о звонках в скорую и госпитализациях из полицейских участков. Помимо этого, с 24 февраля зафиксированы по меньшей мере 155 случаев недопусков адвокатов к задержанным в 106 отделах полиции в 19 городах России. Сотрудники полиции забирали телефоны у задержанных или требовали предоставить доступ к телефонам по меньшей мере в 64 отделах полиции, что, несомненно, затрудняет возможность связаться с защитниками, а также зафиксировать нарушения для их последующей работы.Мы смогли выявить случаи жестокого обращения полицейских как минимум с 32 женщинами, чьи имена указаны в списке потерпевших. Угрозы, различные формы психологического насилия применялись не менее чем к 55 женщинам. Часто эти эпизоды связаны с попытками задержанных защитить собственные права” – такие данные предоставили спецдокладчику ООН весной прошлого года правозащитники "ОВД-Инфо". “Полицейская безнаказанность и жестокость по отношению к активистам, гражданам с антивоенной позицией и людям, которые сталкиваются с российской полицией в различных обстоятельствах, всегда была беспрецедентной. Полицейские абсолютно безнаказанны в нашей стране. Суды выносят единицы обвинительных приговоров по делам о самых жесточайших пытках сотрудниками полиции. После начала войны с Украиной поведение полицейских по отношению к людям с антивоенными взглядами стало безумно жестоким. Издевательства над поэтом Артемом Камардиным и его девушкой Александрой Поповой это жуткий случай кадыровских пыток в Москве”, – рассказала Радио Свобода юристка "ОВД-Инфо"По ее мнению, полицейские ведут себя с антивоенными активистами все более жестоко по множеству причин. Среди них в том числе – падение из-за войны уровня жизни самих полицейских. Полицейским запрещено покидать Россиию. Юристка уверена, что чем больше силовиков отправляют в зону боевых действий, чем сильнее самих полицейских ограничивают в правах, тем больше насилия они проявляют по отношению к тем, кто свои права пытается защищать и реализовывать. "Я и мои коллеги много раз сталкивался с совершенно идейными насильниками, которые продолжают работать в российских государственных силовых структурах. И количество таких профессиональных убийц в силовых структурах будет расти. Они чувствуют все больше безнаказанности и ситуация в ближайшее время к лучшему не изменится. На законодательном уровне им будут давать все больше полномочий”, – уверена Мария Чащилова.Она не может вспомнить, чтобы ей недавно удалось привлечь к ответственности полицейского за насилие над доверителем. “Я представляла интересы фотокорреспондента Ивана Клейменова, который был избит на акции в поддержку Алексея Навального в 2021 году. Журналист находился с пробитой головой и тяжелыми травмами в спецприемнике 15 суток, где ему не оказывали медицинской помощи. Пресненский районный суд признал незаконным бездействие Главного следственного управления СК по Москве за то, что он не предоставивил Клейменову информацию о том, какое решение принято по его заявлению о преступлении, совершенном в отношении него. Но я не могу привести пример из своей свежей практики, вспомнить случай, чтобы полицейские понесли серьезное наказание за превышение должностных полномочий, насилие над задержанными и пытки. Обычно СК не находит превышения должностных полномочий в действиях сотрудников силовых структур, даже если есть медицинское подтверждения травм, полученных жертвой в отделении полиции. Дальше часто начинается многолетнее обжалование этого отказа в судах. И речь идет не только об активистах или людях, которые публично выражают свою гражданскую позицию. Уже три года я обжалую в судах отказ СК на заявление девушки, которую сотрудники полиции подвергли насилию, когда они пришла к ним с заявлением об изнасиловании. Они сначала оказывали на нее жесточайшее психологическое давление, требуя забрать заявление. Затем они заломили пострадавшей руки, утверждая, что если бы ее еще и избили, то им было бы проще возбудить дело за изнасилование”, – рассказала Радио Свобода Мария Чащилова. У Ксении Евстафьевой сейчас в работе два дела о насилии над антивоенными активистами. “9 мая Артемий Бобров, один из заявителей, выходил с антивоенным плакатом на Тверскую улицу. Его задержали и доставили в ОМВД России по Тверскому району Москвы. Там Артемия, как он утверждает, избили сотрудники полиции. Другой пострадавший Евгений Овчаренко, чьи интересы я представляю, вышел в центр Москвы на акцию против мобилизации. Ему во время задержания на Пушкинской площади, как он утверждает, сломали ребро ударом дубинки. Оба заявителя привлечены к административной ответственности в связи с нарушением установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования (ст. 20.2 КоАП РФ). Первый заявитель так же привлечен к ответственности за дискредитацию ВС РФ (ст. 20.3.3 КоАП РФ). Заявления о преступлении, поданные в интересах пострадавших, не зарегистрированы и по ним следственными органами не проводилась проверка. То есть государство не заинтересовано в расследовании таких преступлений, – рассказала Радио Свобода юристка “Команды против пыток”