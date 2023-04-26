Русь стучащая. Эфир в 18:05

За год войны с Украиной в Россию вернулась культура доноса. Доносят все: пассажиры в метро – на попутчиков, посетители кафе – на людей за соседним столиком, учителя – на учеников и их родителей, студенты – на преподавателей. Можно ли это сравнить с советской культурой "стукачества"? Почему неистребимы в России доносы, и является ли это традиционной русской формой отношений человека и государства?

Гости программы: глава правозащитного центра "Русь сидящая" Ольга Романова и бывший председатель совета ликвидированного Правозащитного центра "Мемориал" Александр Черкасов. Эфир в 18:05.

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