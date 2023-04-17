Полицейского, осужденного за пытки, освободили по УДО

Суд в аннексированном Крыму удовлетворил ходатайство на условно-досрочное освобождение бывшего полицейского Станислава Гольченко, осужденного за пытки жительницы Иркутской области Марины Рузаевой. Об этом сообщает Сибирь.Реалии со ссылкой на правозащитника Павла Глущенко.

По его словам, суд не обеспечил участие Рузаевой в заседании и указал в постановлении, что она на него не явилась. Глущенко утверждает, что жительница Иркутской области ходатайствовала об участии в процессе по видеосвязи. Постановление суда есть в распоряжении редакции Сибирь.Реалии.

Глущенко сообщает, что Рузаева возражала против УДО, поскольку Гольченко не только не попытался прекратить её пытки, но и активно участвовал в них, а после не признал свою вину и не принёс извинений. На суде именно он предложил потерпевшей сказать подсудимым: "Спасибо, что не добили".

Ранее бывшим полицейским – майору Денису Самойлову и оперативнику Станиславу Гольченко, осужденным за пытки шокером жительницы Усолья Марины Рузаевой, смягчили наказание. Из колонии их втайне от пострадавшей отправили на принудительные работы в Крым. В итоге они отбыли в заключении меньше года.

Жительница Усолье-Сибирского Марина Рузаева с 2016 года пыталась привлечь к ответственности полицейских, которые пять с половиной часов пытали её в отделе полиции. Пострадавшей надевали на голову пакет, пристегивали наручниками к скамье и били шокером, требуя признаться в убийстве соседа. Медики диагностировали у Рузаевой многочисленные ушибы головы и тела, а также электроожоги.

Правозащитникам только спустя два года удалось добиться возбуждения уголовного дела в отношении полицейских Самойлова, Корбута и Гольченко из УМВД Усолья-Сибирского, но даже после этого расследование несколько раз прекращали и возобновляли после резонанса из-за публикаций в СМИ.

В июне 2021 года суд признал полицейских Усолья-Сибирского виновными в пытках Марины Рузаевой. Майору Денису Самойлову присудили 4 года колонии общего режима, оперативникам Станиславу Гольченко и Александру Корбуту – по 3,5 года колонии каждому. Всех троих суд признал виновными в превышении должностных полномочий.

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