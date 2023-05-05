"Я тебя сейчас убью..."

Апокалипсис завтра: едва ли не еженедельно в России появляются новости о пьяных драках и других конфликтах с участием военных, вернувшихся с войны в Украине. В 2022 году, в год вторжения российской армии в Украину, в России впервые за 20 лет стало больше убийств и покушений на убийство в сравнении с предыдущим годом. Всплески насилия могут быть связаны с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР) у военных, полагают эксперты. Обсуждают доктор юридических наук, правозащитник Илья Шаблинский, психотерапевт Виктор Каган, социолог Денис Волков.

Ведущий Иван Воронин.

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