Американские вопросы. Жалкая игра Кремля

Кто пострадает от антиамериканских санкций Кремля? В чьих интересах изоляция России? Кто в Вашингтоне призывает к примирению с Москвой? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с бывшим помощником госсекретаря США Дэвидом Кремером, публицистом Дэвидом Саттером и Павлом Ивлевым, в прошлом адвокатом ЮКОСа.
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