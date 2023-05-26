Американские вопросы. Жалкая игра Кремля

Кто пострадает от антиамериканских санкций Кремля? В чьих интересах изоляция России? Кто в Вашингтоне призывает к примирению с Москвой? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с бывшим помощником госсекретаря США Дэвидом Кремером, публицистом Дэвидом Саттером и Павлом Ивлевым, в прошлом адвокатом ЮКОСа.