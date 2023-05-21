Georgian Airways объявила президента Грузии персоной нон грата

После того, как президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила флагманской грузинской компании Georgian Airways бойкот за осуществление прямых рейсов в Россию, её директор Тамаз Гаиашвили заявил, что политику не разрешат подняться на борт самолётов авиакомпании, пока она "не извинится перед грузинским народом".
Об этом сообщается, в частности, со ссылкой на телекомпанию "Имеди". "Демократия означает решение вопросов большинством, а действовать в угоду соображениям меньшинства называется диктатурой", - сказал Гаиашвили.
О намерении не пользоваться услугами авиакомпании Georgian Airways до тех пор, пока она будет летать в Россию, Саломе Зурабишвили сказала в субботу, когда компания выполнила первый рейс в Москву. Заявление прозвучало на фоне продолжающихся в стране крупных протестов оппозиции в связи с возобновлением авиасообщения с Россией.
Вечером в субботу в центре Тбилиси началась новая протестная акция. Её участники выдвинули требование отменить авиасообщение, а также освободить всех задержанных во время акции у гостиницы в Кахетии, где, по ряду сведений, остановились приехавшие в Грузию отметить семейное торжество, свадьбу, родственники главы МИД России Сергея Лаврова. Власти Грузии эти требования оппозиции не выполнили, после чего митингующие объявили протест бессрочным.
Десятки оппозиционеров в том числе лидер партии "Дроа" Елене Хоштария остаются в СИЗО. Им грозит либо крупный штраф либо административный арест, передаёт корреспондент Радио Свобода.
- Президент России Владимир Путин ранее в мае подписал указ об отмене визового режима для граждан Грузии с 15 мая. Другим указом он отменил действовавший с 2019 года запрет на полеты российских авиакомпаний и продажи туров в Грузию. Самолет российский авиакомпании "Азимут" 19 мая приземлился в Тбилисском международном аэропорту. Это был первый рейс из Москвы в Тбилиси за четыре года.
- С субботы прямые авиарейсы начал осуществлять грузинский национальный перевозчик Georgian Airways. С июня в Грузию начнет летать российская авиакомпания Red Wings, отмечает ТАСС.
- Саломе Зурабишвили назвала решение российских властей провокацией и неприемлемым на фоне продолжения войны в Украине. При этом грузинское правительство и правящая партия "Грузинская мечта" высказались за возобновление рейсов в Россию. Оппозиция Грузии обвиняет правительство страны в пророссийских симпатиях.
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