Georgian Airways объявила президента Грузии персоной нон грата

После того, как президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила флагманской грузинской компании Georgian Airways бойкот за осуществление прямых рейсов в Россию, её директор Тамаз Гаиашвили заявил, что политику не разрешат подняться на борт самолётов авиакомпании, пока она "не извинится перед грузинским народом".

Об этом сообщается, в частности, со ссылкой на телекомпанию "Имеди". "Демократия означает решение вопросов большинством, а действовать в угоду соображениям меньшинства называется диктатурой", - сказал Гаиашвили.

О намерении не пользоваться услугами авиакомпании Georgian Airways до тех пор, пока она будет летать в Россию, Саломе Зурабишвили сказала в субботу, когда компания выполнила первый рейс в Москву. Заявление прозвучало на фоне продолжающихся в стране крупных протестов оппозиции в связи с возобновлением авиасообщения с Россией.

Вечером в субботу в центре Тбилиси началась новая протестная акция. Её участники выдвинули требование отменить авиасообщение, а также освободить всех задержанных во время акции у гостиницы в Кахетии, где, по ряду сведений, остановились приехавшие в Грузию отметить семейное торжество, свадьбу, родственники главы МИД России Сергея Лаврова. Власти Грузии эти требования оппозиции не выполнили, после чего митингующие объявили протест бессрочным.

Десятки оппозиционеров в том числе лидер партии "Дроа" Елене Хоштария остаются в СИЗО. Им грозит либо крупный штраф либо административный арест, передаёт корреспондент Радио Свобода.