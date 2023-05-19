В аэропорту в Тбилиси приземлился первый за четыре года самолет из Москвы, рейс выполнила авиакомпания "Азимут".

Перед прилетом самолета в Тбилиси закрыли зал ожидания аэропорта имени Шота Руставели, здание оцепили полицейские, сообщил телеканал "Дождь". На вопрос о причинах закрытия полицейские отвечают "никакая причина".

Как пишет телеграм-канал Paper Kartuli, к тбилисскому аэропорту движется колонна протестующих против прямого авиасообщения Грузии и России. Также сообщается, что полицейские преградили дорогу, ведущую к аэропорту.

10 мая президент России Владимир Путин снял запрет на прямые авиарейсы между Россией и Грузией и отменил визовый режим для грузинских граждан.

Заявки на прямые рейсы между Россией и Грузией подали пять авиакомпаний. 15 мая Агентство гражданской авиации Грузии выдало первое разрешение на полеты в страну – российской авиакомпании "Азимут". Позднее разрешение получила грузинская авиакомпания Georgian Airways. 19 мая стало известно, что разрешение также получила российская авиакомпания Red Wings. Грузинские власти подчеркнули, что позволят летать в страну только тем авиакомпаниям, которые не находятся под западными санкциями.