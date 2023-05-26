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Радио Свобода в Праге выпустило книгу о драме беженцев из Украины

Обложка книги

"Гонимые войной" - так называется книга, выпущенная Радио Свобода в Праге. Она посвящена драме украинских беженцев, число которых составило, по разным подсчетам, от 7 до 8 миллионов человек.

В основу книги легли беседы последних 15 месяцев, прозвучавшие на "Свободе" в подкасте "Гуманитарный коридор", который вели Игорь Померанцев и Иван Толстой. О пережитой катастрофе рассказывают беженцы со всех концов Украины – из Бучи, Мариуполя, Одессы, Киева.

В книгу также включены свидетельства волонтеров Чехии, Польши, Германии, Соединенных Штатов, Израиля, помогавших беженцам на всех этапах устройства за границей. В последнем разделе – размышления экспертов – историков, культурологов, переводчиков.

Книга "Гонимые войной" выпущена на трех языках – русском, украинском и английском. Все главы снабжены куар-кодами, так что читатели смогут слушать сами беседы, хранящиеся на сайте нашего радио.

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