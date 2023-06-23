Американские вопросы. Контрнаступление и американская помощь Украине
Что ждут от украинского контрнаступления в США? Война, которую нельзя выиграть? Зависит ли поддержка Украины от результатов контрнаступления? Наши гости: военный эксперт из Филадельфийского внешнеполитического института Стивен Бланк и политолог и историк Леон Арон из института Америкэн Энтерпрайз
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