Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа

Американские вопросы
Подписаться
Американские вопросы

Подписаться

iTunes Google Podcast Spotify Yandex Music CastBox YouTube Подписаться

Американские вопросы. Контрнаступление и американская помощь Украине

Американские вопросы. Контрнаступление и американская помощь Украине
Embed
Американские вопросы. Контрнаступление и американская помощь Украине

No media source currently available

0:00 0:27:30 0:00
Скачать медиафайл

Что ждут от украинского контрнаступления в США? Война, которую нельзя выиграть? Зависит ли поддержка Украины от результатов контрнаступления? Наши гости: военный эксперт из Филадельфийского внешнеполитического института Стивен Бланк и политолог и историк Леон Арон из института Америкэн Энтерпрайз

Другие материалы

Смотреть все части
АРХИВ ВИДЕО Список радиопрограмм
Наверх
XS
SM
MD
LG