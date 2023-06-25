Зеленский сообщил о переговорах с лидерами США и Канады

Президент Украины Владимир Зеленский вечером в воскресенье сообщил о своём телефонном разговоре с главой Белого дома Джо Байденом.

"Позитивный и вдохновляющий разговор", - написал Зеленский в своём телеграм-канале. По словам украинского лидера, он и президент США обсудили ход боевых действий и процессы, происходящие в России. "Мир должен оказывать давление на Россию, пока международный порядок не будет восстановлен", - подчеркнул Зеленский в своём сообщении.

Среди прочего он написал, что поблагодарил Джо Байдена за неослабевающую поддержку Украины, особенно за поставки систем противоракетной обороны "Пэтриот". Как отметил Зеленский, важно и дальше наращивать возможности Украины по защите её неба. Также, по его словам, он и Байден обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество - с упором на оружие большой дальности - и согласовали позиции перед саммитом НАТО в Вильнюсе. Встреча намечена на 11-12 июля.

Ранее в воскресенье Владимир Зеленский побеседовал с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, отметив, в частности, что поделился с собеседником украинскими оценками "попытки переворота" в России и его влияния на ход боевых действий.

Днём ранее, комментируя попытку вооружённого мятежа в России, которую предприняли наёмники ЧВК "Вагнер" во главе с Евгением Пригожиным, Владимир Зеленский сказал, что эти события показали миру полное отсутствие контроля со стороны российских властей за происходящим в их же собственной стране. "Полный хаос, полное отсутствие какой-либо предсказуемости. И это происходит на территории России, которая по полной вооружена", - сказал Зеленский.