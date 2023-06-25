С Пригожиным пока нет нормальной связи, сообщили в его пресс-службе

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, который двумя днями ранее возглавил военный мятеж в России, пока не может ответить на запросы журналистов. Об этом заявили в пресс-службе бизнесмена сотруднику RTVI.

"Он передаёт всем привет и ответит на вопросы, когда будет на нормальной связи", - написали журналисту телеканала в ответ на запрос. Достоверной информации о местонахождении Пригожина не было с вечера субботы. Тогда в сети было выложено видео, на котором основатель ЧВК "Вагнер" на автомобиле покидал Ростов-на-Дону.

Последнее аудиосообщение от Евгения Пригожина в телеграм-канале его пресс-службы также было опубликовано вечером 24 июня. В нем основатель ЧВК говорит, что его бойцы "разворачивают" свои колонны и уходят "в обратном направлении в полевые лагеря, согласно плану".

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в субботу, во второй половине дня, утверждал, что с Пригожина в России снимут обвинения, а сам он отправится в Беларусь - соглашение с мятежниками, как утверждается, было достигнуто при посредничестве Александра Лукашенко.



Министр обороны России Сергей Шойгу, отставки которого требовал Пригожин, не комментировал последние события. Президент Владимир Путин также не комментировал данные о договорённостях с Пригожиным.

Ранее в воскресенье местные власти сообщили, что вооружённые формирования ЧВК "Вагнер" после попытки мятежа покидают Липецкую и Воронежскую области. Отряды наёмников якобы отправляются на юг, предположительно на оккупированные территории Украины, где расположены их лагеря.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев отмечал, что подразделения уходят без эксцессов. Глава Павловского района области Максим Янцов позднее рассказал, что при прохождении автоколонны группы "Вагнер" в этом районе в результате перестрелки 24 июня получили повреждения почти два десятка домовладений, но угрозы целостности строений нет.

В Ростове-на-Дону после того, как группа "Вагнер" покинула город, на улицы вышли дорожные службы. По данным мэра Алексея Логвиненко, тяжёлая бронетехника ЧВК повредила 10 тысяч квадратных метров дорожного покрытия. Городские власти пообещали отремонтировать дороги за два дня.

В Московской области, по сведениям "Интерфакса", восстановлено движение по всем перекрытым накануне мостам, в том числе на трассах М-2 "Крым" и М-4 "Дон". Мосты перекрывались в связи с введением в регионе режима контртеррористической операции.