Силы ЧВК "Вагнер" покидают Воронежскую и Липецкую области

Вооружённые формирования ЧВК "Вагнер" после вчерашней попытки мятежа покидают Липецкую и Воронежскую области. Об этом сообщают местные власти. Где находится основатель ЧВК Евгений Пригожин, неизвестно.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что движение подразделений "Вагнера" через область заканчивается "в штатном порядке и без эксцессов". По словам Гусева, после того, как наёмники "Вагнера" окончательно покинут область, ограничения на передвижение по дорогам для граждан будут сняты. Губернатор пообещал принять меры для компенсации ущерба.

Власти Липецкой области сообщили, что подразделения "Вагнера" полностью покинули область. В ней сняты ограничения на передвижение, возобновлена работа транспорта.

Командир чеченского батальона спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов заявил, что его военнослужащие возвращаются "в зону проведения специальной военной операции" в Украине. Ранее "Ахмат" был отправлен в Ростовскую область для возможного противодействия "Вагнеру", однако к моменту его прибытия ситуация была разрешена путём переговоров. Также утверждалось, что бойцы "Ахмата" были переброшены в подмосковную Коломну, чтобы охранять мост через реку Ока, по которому могли двигаться в сторону Москвы "вагнеровцы".

По данным мэра Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко, тяжёлая бронетехника ЧВК "Вагнер" повредила 10 тысяч кв. метров дорожного покрытия в городе. Сильнее всего пострадал Будённовский проспект, где находится штаб Южного военного округа, занятый вчера "вагнеровцами". Городские власти пообещали отремонтировать дороги за два дня.

В Липецкой области дороги перекапывали экскаваторами, чтобы затруднить передвижение техники "Вагнера". Сейчас там тоже предстоят ремонтные работы.

Российские телеграм-каналы утверждают, что наёмники ЧВК "Вагнер" двигались на Москву четырьмя колоннами, в которых в совокупности было более 1000 единиц техники, включая танки и РСЗО. Какой была крайняя точка их продвижения, которое практически не встречало вооружённого сопротивления - неизвестно. Пригожин говорил, что колонны не дошли до Москвы 200 километров, то есть должны были остановиться где-то в Тульской области.