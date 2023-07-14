Американские вопросы. Вступление Украины в НАТО: временная задержка?

Почему США не согласились на вступление Украины в НАТО? Президенту Байдену нужна победа Украины? Могут ли президентские выборы в США затруднить выделение помощи Киеву? Наши гости: бывший помощник госсекретаря США Дэвид Кремер, экономист Андерс Аслунд и политологи Андрей Коробков и Эрик Ширяев.