Американские вопросы. Когда Китаю надоест Путин?

Что заставило КНР предпочесть США Советскому Союзу? Долговечна ли дружба Си Цзиньпина? Россия – в полной зависимости от Китая? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с китаистом из университета Флориды Джун Драйер и историком "холодной войны", профессором университета Джонса Хопкинса Сергеем Радченко.
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