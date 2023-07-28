Американские вопросы. Когда Китаю надоест Путин?

Что заставило КНР предпочесть США Советскому Союзу? Долговечна ли дружба Си Цзиньпина? Россия – в полной зависимости от Китая? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с китаистом из университета Флориды Джун Драйер и историком "холодной войны", профессором университета Джонса Хопкинса Сергеем Радченко.