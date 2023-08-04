Американские вопросы. Путинская система рушится?

Налеты БПЛА на Москву: какие выводы делают в Соединенных Штатах? Готов ли Путин уйти из Украины, чтобы сохранить власть? Могут ли США приблизить конец системы Путина? Наши гости: публицист Дэвид Саттер и профессор Ратгерского университета в Нью-Джерси Сергей Ерофеев.
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