Американские вопросы. Путинская система рушится?

Налеты БПЛА на Москву: какие выводы делают в Соединенных Штатах? Готов ли Путин уйти из Украины, чтобы сохранить власть? Могут ли США приблизить конец системы Путина? Наши гости: публицист Дэвид Саттер и профессор Ратгерского университета в Нью-Джерси Сергей Ерофеев.