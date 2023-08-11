Американские вопросы. Драма Трампа, драма Байдена и предвыборная кампания
Могут ли уголовные преследования Трампа помочь ему в предвыборной борьбе? Может ли дело Хантера Байдена отразиться на шансах Джо Байдена на переизбрание? Станут ли два непопулярных политика кандидатами в президенты? Наши гости: эксперт Freedom House Арч Паддингтон и социолог Ольга Каменчук.
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