Американские вопросы. Затянувшееся контрнаступление Украины: США встревожены?
Контрнаступление ВСУ: необоснованные ожидания? Западные столицы препятствуют победе Украины? Война ставит под вопрос политическое будущее Путина? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с военным экспертом, вице-президентом Лексингтонского института в Виргинии Дэном Гурэ и историком Юрием Фельштинским.
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