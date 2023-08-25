Американские вопросы. Затянувшееся контрнаступление Украины: США встревожены?

Контрнаступление ВСУ: необоснованные ожидания? Западные столицы препятствуют победе Украины? Война ставит под вопрос политическое будущее Путина? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с военным экспертом, вице-президентом Лексингтонского института в Виргинии Дэном Гурэ и историком Юрием Фельштинским.