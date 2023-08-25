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Американские вопросы. Затянувшееся контрнаступление Украины: США встревожены?

Американские вопросы. Затянувшееся контрнаступление Украины: США встревожены?
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Американские вопросы. Затянувшееся контрнаступление Украины: США встревожены?

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Контрнаступление ВСУ: необоснованные ожидания? Западные столицы препятствуют победе Украины? Война ставит под вопрос политическое будущее Путина? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с военным экспертом, вице-президентом Лексингтонского института в Виргинии Дэном Гурэ и историком Юрием Фельштинским.

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