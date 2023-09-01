Американские вопросы. Три суда над Трампом на фоне выборов

Почему три суда над Трампом совпали с президентской кампанией? Может ли Трамп потерять право на выдвижение своей кандидатуры в президенты? Может ли осужденный стать президентом? Наши гости: правовед из университета имени Джорджа Мэйсона Илья Сомин и историк из университета Сетон-Холл Натаниэль Найт.
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